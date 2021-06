https://it.sputniknews.com/20210618/euro-2020-gdf-oscura-oltre-600-siti-e-portali-per-la-trasmissione-abusiva-delle-partite-11794845.html

Euro 2020, GDF oscura oltre 600 siti e portali per la trasmissione abusiva delle partite

Euro 2020, GDF oscura oltre 600 siti e portali per la trasmissione abusiva delle partite

Oltre 100.000 i clienti collegati contemporeaneamente per le partite trasmesse nella serata di giovedì.

La Guardia di Finanza ha oscurato seicento tra siti web, server e piattaforme Iptv pirata per la trasmissione abusiva di incontri validi per i Campionati europei di calcio.A condurre l'operazione è stato il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche delle Fiamme Gialle, in coordinamento con la Procura di Napoli.Gli inquirenti sono riusciti ad identificare in tempo reale gli utenti che usufruivano dei servizi illegali.La scorsa settimana la Consob, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" con cui può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web, ha ordinato l'oscuramento di 5 siti internet che di fatto offrivano servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

