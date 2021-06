https://it.sputniknews.com/20210618/draghi-leterologa-funziona-e-io-la-faro-martedi-lerrore-e-non-vaccinarsi-11804197.html

Draghi: “L’eterologa funziona e io la farò martedì. L’errore è non vaccinarsi”

Draghi: “L’eterologa funziona e io la farò martedì. L’errore è non vaccinarsi”

Il premier difende la decisione ma spiega che chi vorrà potrà fare la seconda dose con AstraZeneca. E sull’obbligo di mascherina all’aperto domani chiederà un... 18.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-18T20:13+0200

2021-06-18T20:13+0200

2021-06-18T20:13+0200

astrazeneca

coronavirus in italia

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/10424682_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_a198d16cf24efa9d922252dcc514e146.jpg

Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi farà la seconda dose con un siero diverso dalla prima. In un punto stampa del presidente del Consiglio con il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, Draghi ha ribadito che “c’è stata confusione negli ultimi giorni” ma il peggiore errore “è quello di non vaccinarsi o di non fare la seconda dose”.La seconda cosa è che “l’eterologa funziona” e il premier ha aggiunto che dopo la sua prima dose di AstraZeneca (proprio nel pieno della prima ondata di dubbi sul siero anglosvedese) ha dato “una risposta di anticorpi bassa e mi è stato consigliato di fare l’eterologa”.Infine, ha detto Draghi, il quarto punto è che “ora la sfida principale non è vaccinare i 12enni, bisogna farlo e si va avanti, ma è andare a cercare chi ha più di 50 anni e non si è ancora vaccinato”, perché sono la fascia più a rischio. Obbligo mascherinaAl premier è stato chiesto se c’è una data per lo stop all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto.

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

astrazeneca, coronavirus in italia, mario draghi