Covid, zona bianca da Bolzano a Palermo: cosa cambia da lunedì 21 giugno

Lunedì 21 giugno, il primo giorno d'estate, l'Italia si dipingerà di bianco da Bolzano a Palermo. Le ultime regioni rimaste in zona gialla si preparano infatti al cambio di colore, che riguarderà il 99% del territorio nazionale. Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania, provincia autonoma di Bolzano attendono la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che ufficializzerà la promozione in zona bianca, se i dati settimanali del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità confermeranno l'incidenza di contagio inferiore ai 50 casi su 100 mila abitanti per la terza settimana consecutiva. In questo caso l'unica regione a restare in zona gialla sarà la Val d'Aosta, che dovrà aspettare fino al 28 giugno per poter allentare le restrizioni. Le regole in zona biancaMa maggior parte dei divieti e limiti a spostamenti e vita sociale viene meno con l'ingresso in zona bianca, a partire dal coprifuoco notturno. Nelle regioni in zona bianca è rimosso il divieto di spostamento tra le 24 e le 5 del mattino successivo, ancora vigente nelle regioni gialle. Nei bar e ristoranti ci si potrà sedere liberamente ai tavolini all'aperto, mentre resta il limite di 6 persone al tavolo nelle aree al chiuso. Restano le restrizioni per il trasporto in auto di passeggeri non conviventi, l'obbligo di mascherina all'aperto e il green pass per partecipare a cerimonie religiose, feste e matrimoni.

