Covid, Speranza: quarantena e obbligo di tampone per chi arriva dal Regno Unito

Covid, Speranza: quarantena e obbligo di tampone per chi arriva dal Regno Unito

Il ministro della Salute ha firmato l'ordinanza che regola gli ingressi dal Regno Unito, dove la variante delta si diffonde rapidamente.

2021-06-18T19:43+0200

2021-06-18T19:43+0200

2021-06-18T19:43+0200

Quarantena di 5 giorni e tampone obbligatorio per chi arriva dalla Gran Bretagna. E' quanto prevede l'ordinanza firmata venerdì pomeriggio dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per regolare gli ingressi dall'estero. Il provvedimento introduce i requisiti del Certificato Verde per chi entra in Italia dai Paesi Ue, Stati Uniti, Canada e Giappone, mentre prolunga lo stop agli arrivi da India, Bangladesh e Sri Lanka. Lo rende noto il ministro Speranza in una nota pubblicata su Facebook. Contagi esponenziali per la variante delta in UkIl Regno Unito sta vivendo una nuova ondata di Covid-19 dovuta alla diffusione della variante delta del coronavirus, soprattutto fra giovani e adulti non ancora vaccinati. Dal 3 al 7 giugno i casi sono aumentati del 50% e, in media, raddoppiano ogni 11 giorni. L'aumento esponenziale dei contagi, nonostante la campagna di vaccinazione, è stato rapido e adesso il ceppo mutato rappresenta circa il 90% dei casi. La maggior parte delle infezioni è avvenuta tra bambini fra i 5 e i 12 anni e giovani tra 18 e 24 anni. Sugli adulti con meno di 65 anni di età la maggior parte dei contagi avviene fra i non vaccinati. Alcuni esperti hanno infine rilevato una buona protezione per le persone vaccinate con più di 65 anni.

