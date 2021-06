https://it.sputniknews.com/20210618/covid-il-diabete-tra-i-rischi-di-conseguenza-a-lungo-termine-del-virus-11803497.html

Covid, il diabete tra i rischi di conseguenza a lungo termine del virus

Covid, il diabete tra i rischi di conseguenza a lungo termine del virus

Lo studio, pubblicato sulla rivista 'Nature Metabolism', è stato sviluppato dall'ospedale Sacco, ospedale San Paolo e dall'Università degli Studi di Milano. 18.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-18T23:34+0200

2021-06-18T23:34+0200

2021-06-18T23:34+0200

coronavirus in italia

diabete

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/906/21/9062155_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_39a0a168815c5fd45c51c00983e3db6c.jpg

Tra le conseguenze dell'infezione da Covid-19 ci possono essere diabete e prediabete. La scoperta è arrivata da uno studio coordinato dal professore Paolo Fiorina e portato avanti da un team di ricerca che comprende più atenei.Lo studio ha rivelato come si sviluppa il diabete correlato al Covid-19, dimostrando che l’infezione virale può indurre insulino-resistenza e quindi deteriorare la normale funzionalità β-cellulare, alterazioni che possono portare ad iperglicemia persistente di varia gravità anche dopo la guarigione.All'interno della ricerca il dottor Giuseppe Daniele, ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Pisa, ha dimostrato che il rischio di sviluppo d’insulino-resistenza e diabete sono strettamente correlati alla tempesta citochinica che si sviluppa durante l’infezione da e che persiste anche una volta guariti.Il lavoro svolto dal team di ricerca potrà essere un aiuto nell'approfondimento dei meccanismi del diabete in pazienti particolarmente fragili mettendo a punto nuove strategie terapeutiche per questa malattia.

https://it.sputniknews.com/20210606/covid-gli-scienziati-hanno-identificato-unaltra-pericolosa-conseguenza-11615551.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, diabete, italia