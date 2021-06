https://it.sputniknews.com/20210618/covid-de-luca-in-campania-mascherina-obbligatoria-anche-in-estate-11801600.html

Covid, De Luca: "In Campania mascherina obbligatoria anche in estate"

Covid, De Luca: "In Campania mascherina obbligatoria anche in estate"

Mentre si fa strada l'ipotesi di anticipare a fine giugno lo stop all'obbligo, il presidente della Regione chiede chiarezza al governo e annuncia che in... 18.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-18T18:03+0200

2021-06-18T18:03+0200

2021-06-18T18:03+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/11272560_0:313:1428:1116_1920x0_80_0_0_b47ccec12c7332dcea3aa8e4f6b46500.jpg

In Campania l'obbligo di mascherina all'aperto resterà in vigore per tutta l'estate. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, in una conferenza stampa su Facebook, commentando l'ipotesi di un possibile stop all'obbligo entro fine giugno. Comunicazione "demenziale"Il presidente della Campania ha poi puntato il dito contro il sistema organizzativo che "non funziona" e non è "il massimo dell'efficienza", con particolare riferimento alla comunicazione. La seconda dose di AstraZenecaIn particolare su AstraZeneca "c'è stata grande confusione, che ha prodotto un rallentamento della campagna di vaccinazione", ha lamentato il governatore. Sulla seconda dose ha dichiarato di avere fiducia in Massimo Galli, secondo cui non ci sono problemi a ricevere il richiamo con un vaccino diverso da AstraZeneca. L'affondo contro Figliulo"E' sconvolgente la quantità di pecoroni che c'è nel nostro Paese. Siamo alla beatificazione di alcune figure, come quella del Commissario straordinario", ha affermato De Luca, sottolineando che i risultati raggiunti "sono frutto del lavoro delle regioni". "Anzi - precisa il presidente della Campania - per quanto mi riguarda, il ruolo del Commissario influisce in maniera negativa".L'invito alla vaccinazioneDe Luca ha poi invitato la cittadinanza ad aderire più massivamente alla campagna di vaccinazione, rivolgendosi in particolare agli over 60 che non hanno ancora ricevuto la prima dose. La Campania entrerà da lunedì 21 giugno in zona bianca, assieme a Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata e provincia autonoma di Bolzano. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 107 i nuovi positivi, in calo rispetto ai 131 registrati ieri, su un totale di 6.926 tamponi molecolari effettuati (9.212 nel giorno precedente). Il rapporto nuovi positivi/tamponi è pari al 1,54%, ieri 1,4%.I decessi sono stati 8. Il bilancio del Covid-19 nella regione è di 423.160 positivi e 7.379 deceduti. In Campania è stato somministrato l'89% delle dosi consegnate, pari a 4.272.656 dosi sul totale di 4.798.580, secondo i dati del ministero della Salute.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia