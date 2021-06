https://it.sputniknews.com/20210618/calcio-e-morto-giampiero-boniperti-era-una-leggenda-della-juventus-11793286.html

Calcio, è morto Giampiero Boniperti: era una leggenda della Juventus

Vera e propria bandiera del calcio italiano e della Juventus, Boniperti avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 di luglio. 18.06.2021, Sputnik Italia

Si è spento nella notte Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus e bandiera della Vecchia Signora prima come calciatore e poi come dirigente.A renderlo noto all'agenzia di stampa Ansa è la famiglia, precisando che il 92enne è deceduto a Torino a causa di un'insufficienza cardiaca.I funerali della leggenda si terranno nei prossimi giorni in forma privata per volere degli stessi familiari.La carrieraBoniperti militò lungo tutto il corso della sua carriera nella Juventus, dal 1946 al 1961, con cui fece tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra.Come giocatore ha fatto parte, assieme a John Charles e Omar Sivori, del cosiddetto Trio Magico, uno dei più prolifici reparti d'attacco ammirati nella massima serie italiana. Nel 2012 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano tra i dirigenti.

