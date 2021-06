https://it.sputniknews.com/20210618/calabria-ventura-e-la-candidata-pd-m5s-tramonta-idea-lista-partito-gay-11803604.html

Calabria, Ventura è la candidata Pd-M5S. Tramonta idea lista partito gay

I Dem locali lamentano una scelta “calata dall’alto” e Sinistra Italiana nega di appoggiare il nome della presidente Unicef. 18.06.2021, Sputnik Italia

Sarà Maria Antonietta Ventura la candidata a presidente della Calabria che cercherà di contendere il posto di governatore a Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera e candidato unitario delle forze di centrodestra.L’accordo tra Pd e M5S (e anche altri pezzi della sinistra) è ufficiale e l’annuncio è stato dato dai leader di Pd, M5s e Articolo 1 Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Ma poco dopo la decisione e le parole di Ventura che nonostante si sia detta “frastornata” ha aggiunto di “aver accettato subito”, arrivano le prime polemiche, tutte interne al polo che dovrebbe appoggiare la candidata.Un altro pezzo del fronte, Sinistra Italiana, che fa parte di LeU in Parlamento ha negato di appoggiare Ventura ribadendo invece il suo sostegno a Luigi De Magistris e Mimmo Lucano alla Regione. Niente liste Lgbt in CalabriaUn altro tassello nel complicato scenario delle regionali calabresi è quello della proposta, già naufragata, di fare liste Lgbt in Calabria.“Abbiamo avuto molte difficoltà a trovare candidati. Le persone Lgbt non sono supportate dalle loro famiglie e hanno problemi a trovare una propria indipendenza economica. Diventa complicato essere gay attivisti e rimanere in Calabria”, ha aggiunto Marrazzo.La candidata del Pd-M5SVentura è presidente regionale di Unicef, moglie del sindaco di San Lucido in provincia di Cosenza, Cosimo De Tommaso, e imprenditrice nell’azienda di famiglia. Ventura “è la personalità migliore per conciliare slancio nei valori e pragmatismo nell’azione”.

