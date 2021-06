https://it.sputniknews.com/20210618/bettini-sugli-elettori-di-centro-il-pd-sara-in-competizione-con-il-m5s-di-conte-11794559.html

Bettini: sugli elettori di centro il Pd sarà in competizione con il M5S di Conte

Bettini: sugli elettori di centro il Pd sarà in competizione con il M5S di Conte

Ma le relazioni tra i due partiti sono positive per il dirigente Dem che parla della necessità di una sinistra nuova e unita per vincere. 18.06.2021, Sputnik Italia

Per lo “stratega” del Partito democratico, Goffredo Bettini, dopo il governo Draghi, necessario e indispensabile in questo momento e da cui si augura riforme cruciali, bisogna prepararsi “al ritorno pieno della dialettica democratica” e quindi del ruolo dei partiti, della loro definizione rispetto all’elettorato.Le amministrativeBettini è convinto della bontà dei rapporti tra Dem e pentastellati nonostante i mancati accordi in diverse città per le elezioni locali.“A Roma la presenza della Raggi, che non ha governato bene, ha impedito qualsiasi accordo. A Torino si poteva e forse si può ancora fare di più” e “su Roma abbiamo messo in campo il meglio” con Gualtieri. Il centro e la corsa alla conquistaIl dirigente democratico parla poi dell’elettorato e del “centro”, di quella fascia di elettori che interessa sia il Pd che il M5S, secondo quanto detto da Giuseppe Conte.Una sinistra “moderna, aperta e libertaria” che ricostruisca “la sinistra italiana che non esiste più”.

