Barbados, centenaria rivela il segreto per una vita lunga e sana - Foto

Qual è il segreto per una vita lunga e sana? Secondo la nuova centenaria delle Barbados, buon cibo e uno stile di vita attivo. 18.06.2021, Sputnik Italia

Lottie Germaine Bishop è la nuova centenaria delle Barbados, essendo entrata domenica nel club dei più longevi. Lo riporta 'Barbados Today'. La Bishop ha ricordato il suo lavoro all'ospedale, in cui ha assistito per molti anni nel reparto lavanderia e in altre aree, facendo "tutto ciò che le mie mani potevano fare in lavanderia, ovunque avessero bisogno di me", prima di ritirarsi nel 1961 in seguito alla nascita della sua ultima figlia.Secondo la donna, sono stati il suo amore per il cibo buono e sano e la sua attitudine ad aiutare ovunque a garantirle tale longevità.Ha anche indicato banane verdi e mais come ottimi alimenti per chiunque.Importante è anche non starsene con le mani in mano.

