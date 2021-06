https://it.sputniknews.com/20210617/voli-aerei-nellunione-europea-a-bordo-mascherina-fissa-il-nuovo-protocollo-11787511.html

Voli aerei nell’Unione Europea, a bordo mascherina fissa: il nuovo protocollo

Voli aerei nell’Unione Europea, a bordo mascherina fissa: il nuovo protocollo

La mascherina a bordo dell'aereo resta come obbligo, liberi di muoversi i vaccinati e chi ha contratto il Covid-19 nei 6 mesi antecedenti il viaggio aereo. 17.06.2021, Sputnik Italia

L’Easa, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea dell’Ue, ha rilasciato in collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) il nuovo protocollo congiunto per la sicurezza aerea.Si tratta di un aggiornamento del precedente protocollo resosi necessario per chiarire alcune indicazioni operative e per fornire raccomandazioni basate sui rischi per i viaggi aerei.In questo modo si intende rendere sicuri i viaggi aerei integrando le iniziative dell’Unione Europea come i certificati digitali Covid o green pass.Regole per chi vola su aerei nell’UeI cittadini europei completamente vaccinati non saranno obbligati a fare test o quarantene, così come non saranno obbligati i cittadini che hanno contratto il virus nei sei mesi antecedenti il volo aereo.Il protocollo si rivolge agli Stati dell’Unione e agli operatori dell’aviazione.Preoccupano le variantiA preoccupare l’Ecdc che ha emanato il terzo aggiornamento del protocollo sono le varianti come la Delta ed anche la progressione dei programmi di vaccinazione negli Stati Membri, dove non procede in egual modo.

