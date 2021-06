https://it.sputniknews.com/20210617/video-una-giovane-donna-trova-un-localizzatore-nella-sua-borsa-dopo-aver-frequentato-alcuni-amici-11788172.html

Video: una giovane donna trova un localizzatore nella sua borsa dopo aver frequentato alcuni amici

Video: una giovane donna trova un localizzatore nella sua borsa dopo aver frequentato alcuni amici

La nostra quotidianità assomiglia sempre più a un episodio di 'Black Mirror'. I criminali informatici sfruttano le moderne tecnologie per accedere ai nostri... 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T22:01+0200

2021-06-17T22:01+0200

2021-06-17T22:01+0200

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/774/55/7745548_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f4377e92d7371b6a75697868cf99da30.jpg

Sheridan Ellis dal Texas, è andata a cena con alcune amiche. Le giovani donne si stavano divertendo in un ristorante e tutto sembrava normale, ma non sapevano che qualcuno le stava osservando. Una volta tornata a casa, ha trovato un piccolo localizzatore Bluetooth tra le sue cose.La giovane donna ha condiviso le immagini della terrificante scoperta sul suo account TikTok per allertare altre donne. “Non è mio, non so come sia finito nella mia borsa”, ha detto Sheridan, che ha sottolineato che fortunatamente è riuscita a rimuovere la batteria dal dispositivo prima di tornare a casa, quindi il misterioso stalker non ha potuto scoprire dove abita.Il video è diventato rapidamente virale, accumulando oltre 1,2 milioni di visualizzazioni e 215mila like.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video