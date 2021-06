https://it.sputniknews.com/20210617/variante-inglese-o-indiana-qual-e-la-piu-pericolosa-la-risposta-in-uno-studio-su-the-lancet-11786200.html

Variante inglese o indiana, qual è la più pericolosa? La risposta in uno studio su The Lancet

Un gruppo di ricercatori ha analizzato i dati di pazienti contagiati dal coronavirus in Scozia ed ha concluso che la variante indiana, nota come Delta, è più... 17.06.2021, Sputnik Italia

Secondo i dati ottenuti, il rischio di ricovero nei pazienti con la variante indiana è il doppio rispetto a quelli contagiati dal ceppo britannico. Per lo studio i medici hanno utilizzato le informazioni fornite dagli operatori sanitari locali sul COVID-19 tra il 99% della popolazione scozzese tra aprile e giugno di quest'anno. Il ceppo indiano di coronavirus, chiamato B.1.617, è noto per la sua doppia mutazione. È stato identificato per la prima volta nello Stato indiano del Maharashtra. Il ceppo, secondo i medici, potrebbe essere uno dei motivi della seconda ondata di coronavirus in India. Recentemente questa variante del virus è stata trovata in molti Paesi, Italia compresa.

