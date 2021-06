https://it.sputniknews.com/20210617/variante-delta-raddoppiano-i-casi-in-italia-ecco-qual-e-la-regione-piu-a-rischio-11788307.html

Variante Delta, raddoppiano i casi in Italia: ecco qual è la regione più a rischio

Variante Delta, raddoppiano i casi in Italia: ecco qual è la regione più a rischio

Il numero delle sequenze della variante Delta depositate dall'Italia nella banca dati Gisaid è raddoppiata nel giro di un mese. Il maggior numero di casi nel Lazio, in Sardegna e in Lombardia.

vaccino

variante delta

coronavirus in italia

I migranti positivi dopo lo sbarco a Lampedusa, il cluster della palestra milanese, il focolaio scoperto a Brindisi. Secondo i dati depositati dal nostro Paese nella banca dati internazionale Gisaid, le sequenze della variante Delta del Covid, la cosiddetta variante indiana, sono quasi raddoppiate nel giro di un mese, passando dall’1,8 al 3,4 per cento nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 16 giugno. Lo rivela uno studio condotto dal Gruppo di Bioinformatica del centro Ceinge-Biotecnologie per l’agenzia Ansa. I dati, precisano gli esperti, non sono indicativi dell’effettiva incidenza di questa mutazione del virus in Italia, ma danno l’idea della velocità con cui si diffonde il nuovo ceppo. Lazio, Sardegna e Lombardia le regioni più colpiteSecondo i dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità lo scorso 18 maggio, per ora le sequenze registrate in Italia sono pari all’1 per cento. La diffusione varia però da regione a regione. Con riferimento al cluster nella palestra di Milano e al focolaio nel Brindisino, la fondazione rileva come la variante Delta si stia diffondendo su tutto il territorio nazionale. A fronte di “segnali di aumento di circolazione della variante Delta”, però, viene osservato nel report, ci sono “pochi sequenziamenti e nessuna ripresa del tracciamento”. Il nodo del tracciamento“Se la costante riduzione del rapporto positivi/casi testati attesta una ridotta circolazione del virus, - commenta il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta - la progressiva diminuzione dell’attività di testing sottostima il numero dei nuovi casi e documenta la mancata ripresa del tracciamento dei contatti, fondamentale in questa fase della pandemia”.L'efficacia dei vaccini sulla varianteL’analisi settimanale fa il punto anche sull’efficacia dei vaccini rispetto alla variante indiana, basandosi sui dati del Public Health England, agenzia del Dipartimento per la Salute britannico. Le informazioni che arrivano da Oltremanica parlano di una protezione del 33 per cento con una sola dose di vaccino Pfizer o AstraZeneca, e rispettivamente dell’88 e del 60 per cento dopo due dosi.

