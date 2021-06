https://it.sputniknews.com/20210617/vaccini-e-burioni-vs-de-magistris-i-due-se-le-danno-a-suon-di-tweet-11785863.html

Vaccini, è Burioni vs De Magistris: i due se le danno a suon di tweet

Il professore Burioni si erge a difensore dei vaccini e della campagna vaccinale e bacchetta il sindaco di Napoli De Magistris, che non dice di essere un... 17.06.2021, Sputnik Italia

Ieri De Magistris aveva detto che chissà cosa ci stanno iniettano nelle braccia e lo sapremo solo tra qualche anno l’esito definitivo, perché siamo tutti coinvolti in un grande esperimento.Il virologo Roberto Burioni deve aver letto qualcosa dell’intervista video che ha rilasciato il sindaco di Napoli ed ha usato il suo canale preferito per rispondere (Twitter) in modo lapidario: “Irresponsabilità assoluta”.Ma De Magistris, che non ha la cartucciera piena di tweet come Burioni, ha usato quelli che aveva per rispondere a stretto giro.Burioni ha subito lanciato un suo cinguettio di risposta:E così poi è giunta la contro replica del sindaco di Napoli uscente:Nessun’altra risposta da parte di Burioni che nel frattempo è passato a prendersela con quelli che non si vaccinano e che finiscono in terapia intensiva.Cosa aveva detto di preciso il sindaco di Napoli?

