https://it.sputniknews.com/20210617/vacanze-italiane-11-milioni-in-piu-di-italiani-in-vacanza-rispetto-al-2020-11782419.html

Vacanze italiane, 11 milioni in più di italiani in vacanza rispetto al 2020

Vacanze italiane, 11 milioni in più di italiani in vacanza rispetto al 2020

Un po' più di italiani si concederanno una vacanza questa estate, ma non come ne 2019. La pandemia ha lasciato le sue cicatrici nel tessuto socio-economico del... 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T22:59+0200

2021-06-17T22:59+0200

2021-06-17T22:59+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/10495228_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_111e671cdbf20b128fca79e3a4d93c5f.jpg

Vacanze italiane per milioni di italiani in questo 2021, secondo l’indagine “Gli italiani e le vacanze della ripartenza”, sviluppata da Italiani.coop, 11 milioni di italiani in più si godranno una vacanza.Questa indagine sconfessa gli alti numeri di italiani in vacanza durante l'estate 2020. Secondo Italiani.coop, nell’estate del 2020 “malgrado la previsione più alta, solo il 55% degli italiani è andato in vacanza, 17 milioni in meno di coloro che ci sono andati nel 2019”.Il disincentivo alla vacanza italiana si chiama crisi economicaIl vero disincentivo alle vacanze non sono le misure di contenimento, che tra l’altro quest’anno dovrebbero essere poche come lo sono state lo scorso anno, ma la crisi economica che colpisce duramente le famiglie italiane.Appena ieri l’Istat ha pubblicato i dati sulla povertà in Italia evidenziando come sia aumentata in modo allarmante nel 2020.E non c’è invece timore per la pandemia: “Cala invece in questa stagione il timore di contrarre il Covid, che scende dal 48% dell’anno della pandemia al 19% del 2021”.Chi la vacanza potrà farla ha però “il timore di non trovare posto, per cui il 58% ha già prenotato o lo farà a breve (in crescita sul 2020 quando era il 52% nello stesso periodo di riferimento)”.Si resta in ItaliaE che saranno vacanze italiane lo dice questa indagine, secondo la quale “9 famiglie su 10 rimarranno nel territorio nazionale e solo l’11% degli intervistati dichiara di scegliere l’estero”, ovvero circa 4,5 milioni di italiani (che non sono comunque pochi).Gettonatissima la spiaggia, ma tornano a crescere le città d’arte che lo scorso anno sono rimaste deserte e tiene anche la montagna riscoperta lo scorso anno.Coloro i quali andranno all’estero, invece, pensano alla Grecia, alla Spagna e alla Francia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia