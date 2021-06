https://it.sputniknews.com/20210617/ticket-occhiuto-spirli-in-calabria-salvini-dal-centrodestra-scelte-unitarie--11778576.html

Ticket Occhiuto-Spirlì in Calabria, Salvini: "Dal centrodestra scelte unitarie"

Ticket Occhiuto-Spirlì in Calabria, Salvini: "Dal centrodestra scelte unitarie"

Il centrodestra trova la quadra sul capogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto, per la presidenza della regione Calabria. Correrà in tandem con l'attuale reggente, Nino Spirlì.

“Sarà capace non solo di vincere le elezioni, ma anche di governare bene una Regione bellissima, che ha molte potenzialità inespresse”. Così, attraverso i suoi canali social, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha festeggiato la candidatura in Calabria del capogruppo azzurro alla Camera dei Deputati, Roberto Occhiuto. La regione tornerà al voto il prossimo autunno, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, stroncata da un tumore lo scorso ottobre.In tandem con Occhiuto, come vice-presidente, correrà l’attuale reggente Nino Spirlì. I nomi dei candidati sono stati rivelati ieri, in un comunicato congiunto diramato al termine del vertice del centrodestra. Anche la presidente dei senatori di Forza Italia, Annamaria Bernini, come riferisce Il Messaggero, ha esultato definendo quella di candidare Occhiuto la “scelta migliore e una garanzia assoluta di buongoverno”. Bernini si dice certa, inoltre, del fatto che il parlamentare azzurro saprà “proseguire nell'opera di modernizzazione della sua regione”.Restano ancora da sciogliere, però, i nodi di Milano e Bologna. I nomi dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. “All’inizio della prossima settimana”, annuncia Salvini. Roberto Occhiuto, il candidato del centrodestra alla guida della Regione Calabria, ha iniziato la sua carriera politica a 24 anni nelle file della Democrazia Cristiana. È stato, come si legge su Today, consigliere comunale a Cosenza, consigliere regionale con Forza Italia, poi eletto deputato con l’Udc. Dopo il ritorno nel partito di Silvio Berlusconi diventa vicepresidente del gruppo degli azzurri alla Camera e poi rieletto nel 2018 proprio con Forza Italia. È giornalista pubblicista e imprenditore. Suo fratello Mario, dal 2011 è il sindaco di Cosenza. A correre per la carica di presidente della Regione saranno Luigi De Magistris, che guiderà una coalizione di sinistra, mentre il Pd è ancora in cerca di un candidato dopo il ritiro di Nicola Irto.

