https://it.sputniknews.com/20210617/sondaggio-elettorale-la-lega-ancora-prima-ma-fratelli-ditalia-ormai-la-tallona-11791671.html

Sondaggio elettorale: la Lega ancora prima ma Fratelli d'Italia ormai la tallona

Sondaggio elettorale: la Lega ancora prima ma Fratelli d'Italia ormai la tallona

Ai piedi del podio il PD. Il M5S inizia ad allontanarsi sempre più dal trio in vetta. 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T22:46+0200

2021-06-17T22:46+0200

2021-06-17T22:46+0200

sondaggio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/910/60/9106015_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_7a630ae1fffab679f2ba85b52c81a1c4.jpg

Lega ancora in vitta, ma ormai Fratelli d'Italia la tallona letteralmente. Secondo il sondaggio di Alessandra Ghisleri per 'La Stampa', infatti, se si votasse oggi il Carroccio raccoglierebbe il 21,2%, mentre il partito di Giorgia Meloni raggiungerebbe il 20,5%. Un margine davvero ridotto per il partito di Matteo Salvini.Terzo rimane il Partito Democratico ai piedi del podio con il 19,0%. Si profila una crisi per il Movimento 5 Stelle in fase di ristrutturazione, che si assesta al 16,2%. Seguono Forza Italia (6,6%), Azione di Calenda (3,1%), Mdp-Articolo 1 e Italia Viva, entrambi al 2,4% come Italia Viva di Renzi. Fanalini di coda i Verdi sono (1,7%), Sinistra italiana (1,6%) e +Europa (1,4%).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sondaggio