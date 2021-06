https://it.sputniknews.com/20210617/sindaco-di-roma-primarie-centrosinistra-secondo-un-sondaggio-gualtieri-in-netto-vantaggio-11790100.html

Sindaco di Roma, primarie centrosinistra: secondo un sondaggio Gualtieri in netto vantaggio

Secondo un sondaggio BiDiMedia, l'ex Ministro dell'Economia potrebbe stravincere le primarie del centrosinistra in programma il 20 giugno. 17.06.2021, Sputnik Italia

Roberto Gualtieri destinato a stravincere le primarie del centrosinistra a Roma in programma domenica 20 giugno?Sembrerebbe di sì, almeno stando a secondo un sondaggio di BiDiMedia effettuato il 16 giugno, secondo il quale l’ex Ministro dell’Economia prenderebbe il 47% dei voti. Dietro Gualtieri si assesterebbe al 28% Giovanni Caudo, presidente del III municipio di Roma ed ex assessore all’Urbanistica con Ignazio Marino. Sono molto staccati infatti Imma Battaglia, storica leader dei movimenti Lgbtq+, e Paolo Ciani, esponente di Demos e consigliere alla Regione Lazio, entrambi al 7%. Ex aequo anche tra Stefano Fassina, ex Viceministro all’Economia, e Tobia Zevi, giovane molto noto nel centrosinistra romano, entrambi al 5%. Chiude con l’1% è Cristina Gancio, consigliera espulsa dal M5s.BiDiMedia invita comunque a non dare le cose per scontate, poiché "in caso di bassa affluenza e solo voto militante potrebbero esserci sorprese”.

