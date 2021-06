https://it.sputniknews.com/20210617/scontro-di-biden-con-reporter-cnn-per-pressioni-su-cambiare-il-comportamento-di-putin---video-11776946.html

Scontro di Biden con reporter CNN per pressioni su "cambiare il comportamento di Putin" - Video

Scontro di Biden con reporter CNN per pressioni su "cambiare il comportamento di Putin" - Video

Mercoledì il presidente americano ha incontrato il suo omologo russo a Ginevra per il primo vertice in assoluto. Hanno discusso di un'ampia gamma di questioni... 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T08:03+0200

2021-06-17T08:03+0200

2021-06-17T08:03+0200

dialogo usa-russia

ginevra

relazioni russia-usa

vladimir putin

usa

russia

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/11773970_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_044b897496031f620b1d5caf72e4398c.jpg

Mercoledì, dopo l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto uno scambio insolitamente teso con un reporter della CNN, accusando la giornalista di aver stravolto le sue parole mentre le diceva che era "nella professione sbagliata" se non avesse capito di cosa si trattasse davvero il vertice di mercoledì. "Perché è così sicuro che [Putin] cambierà il suo comportamento, Signor Presidente?", la domanda della reporter mentre Biden si dirigeva all'interno dopo aver parlato a lungo con i giornalisti dei risultati del vertice."Non sono sicuro che cambierà il suo comportamento. Dove diavolo - cosa fai tutto il tempo?" ha risposto Biden visibilmente agitato, girandosi e tornando indietro verso i giornalisti riuniti. "Ma dato che il suo comportamento passato non è cambiato, e in quella conferenza stampa dopo essersi seduto con Lei per diverse ore, ha negato qualsiasi coinvolgimento in attacchi informatici, ha minimizzato le violazioni dei diritti umani, si è persino rifiutato di dire il nome di Alexei Navalny. Quindi, come si tratta di un incontro costruttivo come l'ha inquadrato il presidente Putin?", ha insistito la giornalista.Lo scambio è stato insolito per Biden, con i critici che accusavano regolarmente la stampa mainstream di aver dato al presidente democratico domande 'softball', rispetto al suo predecessore del GOP, Donald Trump, le cui battaglie in corso con i media sono diventate roba da leggenda dopo aver accusato la CNN e altri di essere "nemici del popolo". Il vertice di mercoledì tra Putin e Biden è durato circa quattro ore e mezza, con i due che hanno toccato un'ampia gamma di questioni. Nella sua conferenza stampa post-vertice, Biden si è attenuto alle sue critiche a Putin e alla Russia e ha parlato della difesa americana dei "valori democratici".Putin ha fatto eco al cauto ottimismo di Biden, dicendo di non farsi illusioni su Biden o gli Stati Uniti, e che i due Paesi non sono d'accordo su molti argomenti, ma aggiungendo di aver trovato il leader americano un "partner di dialogo molto equilibrato e costruttivo" e che lui e il suo omologo "generalmente hanno parlato la stessa lingua".

https://it.sputniknews.com/20210616/guarda-lo-storico-incontro-tra-vladimir-putin-e-joe-biden-11770269.html

ginevra

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dialogo usa-russia, ginevra, relazioni russia-usa, vladimir putin, usa, russia, joe biden