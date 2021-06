https://it.sputniknews.com/20210617/salvini-da-draghi-ho-chiesto-per-italiani-lavoro-liberta-e-di-togliere-il-bavaglio-dal-volto-11783745.html

Salvini da Draghi: ho chiesto per italiani, lavoro, libertà e di togliere il bavaglio dal volto

Salvini da Draghi: ho chiesto per italiani, lavoro, libertà e di togliere il bavaglio dal volto

Matteo Salvini vuol togliere la mascherina il prima possibile e vuole che venga restituito il lavoro agli italiani, ma vuole anche che il 31 luglio termini lo... 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T15:40+0200

2021-06-17T15:40+0200

2021-06-17T15:40+0200

coronavirus in italia

matteo salvini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/10175589_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_57849c176fa3571a50448a5e678f690e.jpg

Matteo Salvini ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi e all’uscita da Palazzo Chigi dice di aver chiesto “di restituire a italiani lavoro e libertà” perché è giunto il tempo ed è questo.Salvini dice che tra lui e il presidente Draghi “c’è sintonia su tutto”.Sulle mascherine, per essere ancora più esplicito, Salvini domanda e si domanda?L’ipotesi, infatti, è che il governo potrebbe togliere il divieto di indossare le mascherine all’aperto dal 15 luglio.E lo stato di emergenza?Lo stato di emergenza sanitaria in Italia è in vigore fino al 31 luglio, ma sono corse voci non confermate dai ministri dell’esecutivo Draghi e/o dallo stesso che lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre di quest’anno.Ieri Giorgia Meloni era stata molto meno diplomatica dalla sua posizione di opposizione, ed aveva detto che le leggi esistenti bastano e che non serve prolungare lo stato di emergenza.

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, matteo salvini