Russia accusata per attivazione di tre caccia Usa "F-22" dotati di missili a largo delle Hawaii

La scorsa settimana la flotta russa del Pacifico ha dato il via a manovre su larga scala che hanno coinvolto 20 navi da guerra, sottomarini e navi di supporto... 17.06.2021, Sputnik Italia

La presenza di navi della Marina russa a 500-800 km a ovest delle Hawaii è il motivo per cui tre caccia F-22 della Guardia nazionale aerea delle Hawaii armati di missili sono stati fatti decollare domenica per un "pattugliamento aereo irregolare". Lo ha riferito CBS News, citando funzionari della difesa degli Stati Uniti. I funzionari, rimasti anonimi, hanno affermato che gli aerei russi non sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea delle Hawaii (ADIZ) né sono stati intercettati. Un portavoce del Comando Indo-Pacifico non ha commentato gli spostamenti delle risorse navali e aeree statunitensi, ma ha confermato che il comando stava "monitorando le navi russe che operano nelle acque internazionali del Pacifico occidentale", aggiungendo che gli Stati Uniti agiscono “secondo il diritto internazionale”. La pubblicazione della notizia di CBS News ha messo a tacere le voci sul decollo degli F-22 per un falso allarme. Nella loro dichiarazione di lunedì, i funzionari non hanno fornito una ragione per il pattugliamento, confermando solo che tre Raptor del 154th Fighter Wing sono stati lanciati tra le 16:00 e le 17:00 ora locale dalla base congiunta Pearl Harbor-Hickam e che "non possono discutere ulteriormente particolari della situazione". La natura criptica dei commenti dei funzionari statunitensi ha suscitato preoccupazione da parte dei media locali e nazionali, generando diverse dichiarazioni in riferimento all'invio "misterioso" degli aerei "in risposta a un incidente sconosciuto" e 'The Warzone' di 'The Drive' ha intitolato cripticamente un pezzo "F- 22 di base alle Hawaii decollano su richiesta della FAA, ma nessuno dirà perché. Il mese scorso gli Stati Uniti sono stati costretti a ritardare i test di un missile SM-6 al largo dell'isola di Kauai a causa della presenza nelle vicinanze della nave d'intelligence russa Kareliya. Il test riprogrammato in seguito si è concluso con un fallimento. Oltre alle sue esercitazioni nel Pacifico e alle operazioni di raccolta di informazioni, la Russia invia occasionalmente anche bombardieri strategici che trasportano missili per pattugliare le coste dell'Alaska, costringendo le forze aeree americane a mantenere un significativo contingente.Intanto proprio l'Aviazione statunitense ha annunciato il mese scorso che Washington stava pianificando di ritirare l'intera flotta di F-22 nel prossimo decennio, chiamando in causa piccoli numeri di produzione, costi operativi e difese aeree nemiche sempre più avanzate, nonché problemi con i pezzi di ricambio. Gli aerei da 678 milioni di dollari ciascuno, una volta considerati i più costosi mai costruiti prima dell'arrivo del programma F-35 da 1,7 trilioni di dollari, sono entrati in servizio nel 2005, ma successivamente hanno trascorso la maggior parte del loro tempo ad intercettare i bombardieri russi progettati negli anni Cinquanta, oltre che a svolgere un piccolo numero di missioni in Siria e in Afghanistan.

