https://it.sputniknews.com/20210617/roma-interessi-occulti-sulle-ville-storiche-e-la-bomba-a-marco-doria-11778432.html

Roma, interessi occulti sulle ville storiche e la bomba a Marco Doria

Roma, interessi occulti sulle ville storiche e la bomba a Marco Doria

Sul verde urbano di Roma ci sono molti interessi e chi se ne occupa per il bene di tutti è scomodo e va intimidito con le bombe, come accaduto ieri sera. 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T10:57+0200

2021-06-17T10:57+0200

2021-06-17T10:57+0200

bomba

roma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11530116_0:51:1201:726_1920x0_80_0_0_1c0df4cb400d24f5c49699bdb69b14f6.jpg

Ieri sera nel quartiere Prati di Roma, è stata rinvenuta una bomba rudimentale che sarebbe potuta esplodere. Tutto avveniva mentre i tifosi si recavano allo stadio Olimpico per assistere alla partita degli Europei di calcio Italia–Svizzera.Un ruolo che in una città come Roma diventa scottante e scomodo, a qualcuno non sta bene quello che fa Doria e così sono due anni che riceve intimidazioni e minacce.Doria, infatti, è già sotto tutela personale con vigilanza della sua abitazione, ma ora potrebbe essere innalzato il livello di tutela dalla Prefettura.Doria scomodo, perché?Doria ha definito la “mafia del verde” ciò che avviene nei parchi e ville storiche di Roma. Ha denunciato più volte occupazioni abusive di edifici storici a Villa Pamphilj, oltre al danneggiamento di statue e fontane.Innalzato il livello di minacciaIeri intorno alle 18:00, Doria è entrato in macchina e ha notato dei strani fili fuoriuscire dal parabrezza. Ha compreso la gravità di quel che vedeva, è uscito dal veicolo e ha chiamato la polizia.Sul posto sono giunti gli artificieri e anche la Polizia scientifica per i rilievi.L’ordigno, composto da una bomboletta spray contenente polvere pirica e oggetti metallici, era collegata a fili elettrici. L’ordigno era rudimentale ma congegnato per esplodere, quindi avrebbe potuto nuocere.Il Roma Today riporta che la Prefettura di Roma sta valutando seriamente l’innalzamento del livello di protezione individuale di Marco Doria. Se ne occuperà il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bomba, roma