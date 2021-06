https://it.sputniknews.com/20210617/referendum-pro-eutanasia-inizia-la-fase-della-raccolta-firme-11783461.html

Referendum pro-eutanasia, inizia la fase della raccolta firme

Referendum pro-eutanasia, inizia la fase della raccolta firme

Il diritto alla disponibilità della propria vita, è questo che chiede il referendum pro-eutanasia, che andrebbe quindi a modificare il codice penale e la... 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T17:20+0200

2021-06-17T17:20+0200

2021-06-17T17:20+0200

italia

eutanasia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/844/55/8445597_0:232:2819:1817_1920x0_80_0_0_9e1caa83c020fa79afb4073863cdf8b6.jpg

Partita la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale, come prevede la Costituzione italiana servono 500 mila firme e andranno raccolte entro il prossimo 30 settembre.L’Associazione Luca Coscioni è una delle promotrici di questo referendum, e chiede la libertà di potersi far uccidere da terzi, o meglio, di essere liberi di scegliere cosa fare della propria vita.Il 30 settembre, quindi bisognerà portare le 500 mila firme autenticate e certificate presso la Corte di Cassazione. Le firme, infatti, non si possono raccogliere attraverso piattaforme online.L’associazione vuole abrogare parzialmente l’articolo 579 del codice penale nella parte che prevede l’omicidio del consenziente. Tale comma impedisce a chiunque di sopprimere la vita umana di una persona terza, anche se a richiederlo è la persona stessa.La vita è stata sempre indisponibile, così sancisce il codice penale italiano dal 1930, ma ora si vuole passare al principio della disponibilità della vita.In precedenza il papa Francesco ha ribadito la linea della Chiesa cattolica sull'eutanasia, dicendo che la vita è inviolabile in qualsiasi condizione si trovi l'ammalato, anche quando le medicine non possono fare nulla.

https://it.sputniknews.com/20210319/eutanasia-in-italia-e-scontro-aperto-dopo-la-decisione-spagnola-10291011.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, eutanasia