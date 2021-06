https://it.sputniknews.com/20210617/putin-non-vera-limmagine-di-biden-sui-media-11783656.html

Putin: non vera l'immagine di Biden sui media

Putin: non vera l'immagine di Biden sui media

Il capo di Stato russo Vladimir Putin ha affermato che l'immagine del presidente degli Stati Uniti Joe Biden utilizzata dai media non ha nulla a che fare con... 17.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente ha notato che il suo omologo americano Joe Biden sembra energico e completamente "sul pezzo"; i due leader hanno parlato per due ore e mezza. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è molto competente, bisogna lavorare con lui con molta attenzione per non lasciarsi sfuggire nulla, ha aggiunto il capo russo. In precedenza l'ex presidente repubblicano Donald Trump aveva bocciato l'esito dell'incontro tra Biden e Putin di ieri.Ieri a Ginevra si è svolto il primo incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti a distanza di quasi tre anni dall'ultimo vertice tra i leader dei due Paesi ad Helsinki, con Trump alla Casa Bianca e Putin al Cremlino. Come ampiamente pronosticato prima dell'incontro, non c'è stata alcuna svolta significativa nelle relazioni tra Mosca e Washington, in alcune questioni le divergenze sono rimaste, tuttavia entrambi i leader hanno giudicato sostanzialmente positivi e costruttivi i colloqui.

