Polemiche dopo appello dell'Oms per fare donne rinunciare all'alcol

Secondo il documento, i Paesi dovrebbero sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli delle bevande alcoliche, ma un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta ai minori, alle donne incinte e alle donne in età fertile. Si osserva che ciò ha anche un impatto negativo sul benessere fisico e psicologico della madre. Queste dichiarazioni hanno suscitato critiche diffuse tra gli utenti del web e la stessa Oms è stata accusata di sessismo.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato le donne in età fertile a smettere di bere alcolici a causa dei danni alla loro salute, secondo il progetto del Piano d'azione globale per combattere l'alcol per il periodo 2022-2030.