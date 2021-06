https://it.sputniknews.com/20210617/papa-francesco-in-monopattino-tra-i-vicoli-storici-di-roma-il-murale---foto-11778874.html

Papa Francesco in monopattino tra i vicoli storici di Roma: il murale - Foto

17.06.2021

roma

papa francesco

Si chiama ‘EcoPope’, ed è la nuova opera murale di Maupal, l’artista di strada Mauro Pallotta che questa volta ha disegnato papa Francesco che va in monopattino tra i vicoli storici di Roma.Un papa Bergoglio felice guarda i passanti e a bordo del suo monopattino elettrico gira la sua Roma, magari bussando qua e là per chiedere alle persone come stanno e per scambiare con loro due parole.L’opera si trova in via dei Tre Archi, nei pressi di piazza Navona e verso il Lungotevere Tor di Nona.Impossibile non notare l’opera, in particolare per chi da quelle parti ci passa tutti i giorni per andare a lavorare o per fare compere.Maupal non è nuovo ad opere d’arte di strada che raffigurano il Papa. In precedenza aveva disegnato papa Francesco intento a giocare a Tris, utilizzando come cerchio il simbolo della pace. Nell’opera ci è anche una giovane Guardia Svizzera che fa da “palo” al Papa mentre gioca in strada.

