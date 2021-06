https://it.sputniknews.com/20210617/nutriscore-pericolo-per-dieta-mediterranea-ed-eccellenze-made-in-italy-11785335.html

Nutriscore, pericolo per dieta mediterranea ed eccellenze Made in Italy

Nutriscore, pericolo per dieta mediterranea ed eccellenze Made in Italy

Non esistono alimenti buoni o cattivi, quello che conta sono le diete e le etichette non dovrebbero demonizzare alcuni prodotti, bensì informare i consumatori... 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T16:07+0200

2021-06-17T16:07+0200

2021-06-17T16:07+0200

interviste

made in italy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/11784859_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_86e50030e84e77c6395f29298da11059.jpg

Il sistema di etichettatura nutriscore con la valutazione dei prodotti alimentari con un semaforo che va dal rosso al verde rappresenta una minaccia per svariati prodotti italiani, come ad esempio per l’olio extra vergine d’oliva, a cui è stato assegnato il bollino arancione, cioè di “prodotto da limitare”.L’agroalimentare italiano non ci sta e lotta unito contro le direttive di Bruxelles chiedendo etichette informative concentrate sull’educazione alimentare e su una dieta bilanciata. Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. — Presidente Giansanti, quali sono i rischi del sistema di etichettatura nutriscore?— Il primo è che il Nutriscore fornisca in qualche modo il via libera ai cibi sintetici nel grande mercato europeo. Se uno di questi prodotti rischia il semaforo rosso, basta modificarne gli ingredienti e il gioco è fatto. Con l’etichetta a semaforo si rischia di essere indirizzati verso sintetici con pochi grassi e pochi zuccheri. Insomma un cavallo di Troia per eliminare le nostre eccellenze e, mettendo in discussione la dieta mediterranea. — In che modo il nutriscore rappresenta una minaccia per i prodotti made in Italy?— E’ proprio il sistema con cui è stato concepito che non funziona. Classificare i prodotti destinati all’alimentazione esclusivamente sulla base dei contenuti di sale, grassi e zuccheri, senza riferimenti alle quantità normalmente consumate e al regime alimentare che si segue, significa, come avviene ad esempio in Gran Bretagna, bollare con il semaforo rosso le eccellenze del Made in Italy agroalimentare (dai formaggi ai prosciutti e all’olio d’oliva) e il verde ai soft drink senza zucchero. Una dieta sana ed equilibrata, proprio come quella mediterranea, prevede cibo variato e in giusta misura.— Su quali fattori si basa il nutriinform, la risposta italiana al nutriscore?— Sull’equilibro e sulla sana e corretta alimentazione. E’ un’etichetta che ti dice, in modo semplice, l’esatta quantità di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale contenuti nell’alimento che stai per acquistare e la percentuale del tuo fabbisogno giornaliera che ricoprono. Recentemente abbiamo organizzato insieme ad Agronetwork, l’associazione di promozione dell’agrindustria, costituita insieme a Nomisma e LUISS, proprio con l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy, un evento sull’etichettatura. Dall’indagine effettuata da Format Research sono emersi dati interessanti: il primo canale attraverso cui ci si informa circa le proprietà nutrizionali degli alimenti sono le etichette e il 75,5% dei consumatori ritiene che, per essere in salute, è necessario avere una dieta varia e completa senza eliminare completamente dalla propria tavola gli alimenti con alti contenuti di grassi, sodio o zuccheri ma dosandoli in modo bilanciato con gli altri alimenti.— Dal vino dealcolato alle etichette che demonizzano la dieta mediterranea: le direttive europee spesso remano contro l'Italia e contro le sue eccellenze. Come dovrebbe affrontare questa sfida l'Italia? — Le sfide vanno sempre affrontate come opportunità. E’ indiscutibile che le eccellenze enogastronomiche italiane siano un successo indiscusso a livello globale, tanto da nutrire un enorme mercato di contraffazione. Se, però, nel mondo si mangia molto più cibo italiano immaginario che originale, ciò vuol dire che la buona tavola italiana ha ancora ampi margini di crescita per far volare il nostro export agroalimentare, conquistando spazi occupati dal falso made in Italy, che comunque va combattuto con forza a livello europeo e mondiale.

https://it.sputniknews.com/20201216/litalia-blocca-il-nutriscore-francese-bellanova-testo-ue-frutto-di-un-approccio-non-neutrale-9907101.html

https://it.sputniknews.com/20210421/etichetta-a-semaforo-patuanelli-la-difesa-del-made-in-italy-passa-per-il-no-al-nutriscore-10440604.html

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

interviste, made in italy