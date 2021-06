https://it.sputniknews.com/20210617/nuovo-design-in-arrivo-per-whatsapp-11782804.html

Nuovo design in arrivo per WhatsApp

Nuovo design in arrivo per WhatsApp

Nella nuova versione del messenger WhatsApp, l'interfaccia utente subirà delle modifiche. 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T14:13+0200

2021-06-17T14:13+0200

2021-06-17T14:13+0200

whatsapp

tecnologia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/242/88/2428806_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_2e2770093ad93d57665922a8b2f10c13.jpg

Il portale specializzato Wabetainfo dal 2017, considerato la fonte di anteprime più attendibile su WatsApp, ha annunciato le novità della versione beta2.21.13.2 per i dispositivi Android del celebre messenger acquisito dalla Facebook Inc. nel 2014.L’innovazione principale riguarderà la grafica dei messaggi di chat, le cosiddette ‘ChatBubbles’, che risulteranno considerevolmente arrotondati.Finora, il nuovo design è apparso solo in una versione di prova dell'app WhatsApp per Android, ma presto si espanderà su altre piattaforme e diventerà generalmente disponibile.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

whatsapp, tecnologia, mondo