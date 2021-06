No mascherine all'aperto da metà luglio: ipotesi già al governo

"Sarà come con gli occhiali da vista per leggere da vicino che si portano sempre in tasca. Tutti gli studi ci dicono che, in una situazione epidemiologica sotto controllo come in Italia, la possibilità di contagio all’aperto con la metà della popolazione vaccinata almeno con la prima dose è quasi nulla. Ma non dobbiamo dimenticare che la mascherina resterà un accessorio da portare sempre con noi perché in determinate situazioni, [...] per non correre rischi dovremo essere pronti a indossarla”.