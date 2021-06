https://it.sputniknews.com/20210617/napoli-far-west-nei-quartieri-spagnoli-quattro-fermi-per-la-sparatoria-di-ieri-11780115.html

Napoli, Far West nei Quartieri Spagnoli, quattro fermi per la sparatoria di ieri

Sparatoria tra la gente, quattro i fermati dalla polizia per il ferimento dei due operai incensurati nel centro storico di Napoli. 17.06.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/10498593_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e6a1b0bb23b7041874f63be4558fefe7.jpg

Ci sono quattro fermi per la sparatoria di ieri avvenuta nei Quartieri Spagnoli a Napoli, dove i killer hanno mancato il bersaglio e colpito due operai incensurati, uno dei quali è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.Scene da tipico Far West partenopeo nel cuore di Napoli e tra la gente, perché i nuovi camorristi non guardano in faccia nessuno e agiscono come nei videogame che giocano una volta dismessi i panni dei boss.Uno degli operai è stato ferito a un braccio e se la caverà, ma l’altro è stato raggiunto all’addome ed è ricoverato in prognosi riservata. Per ora si sa che l’operaio incensurato è stato operato, ma null’altro trapela.Vendicare un omicidio del 2017Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere del Mezzogiorno, i killer intendevano vendicare la morte di Gennaro Verrano, ucciso crudamente nel 2017 in piazzetta Trinità degli Spagnoli.Per l’omicidio è stato condannato a 18 anni di carcere Francesco Valentinelli.Da quanto ricostruito, ieri sera quattro membri vicini alla famiglia avrebbero incrociato un familiare di Valentinelli e avrebbero quindi aperto il fuoco, mancando l’obiettivo e colpendo invece i due operai.Per maggiori dettagli sui quattro fermati bisognerà attendere la decisione del giudice, se convaliderà il provvedimento di fermo disposto dagli inquirenti.

