Morte Maradona, avvocato infermiera afferma: i medici hanno "ucciso Diego"

Giocatore e allenatore iconico, Diego Maradona è morto lo scorso anno a causa di un infarto dopo essersi sottoposto con successo a un intervento chirurgico al... 17.06.2021, Sputnik Italia

Rodolfo Baque, avvocato di un'infermiera indagata sulla morte di Maradona, ha affermato mercoledì che i medici sono responsabili della morte del leggendario calciatore, secondo l'Associated Press. Le dichiarazioni dell'avvocato sono seguite alla testimonianza della sua cliente, Gisela Madrid. Baque ha anche rivelato che il suo cliente aveva insistito sul fatto che Maradona aveva bisogno di una tomografia assiale computerizzata (TAC) dopo che il paziente era caduto in ospedale. L'assistente di Maradona si è rifiutato di farlo, citando l'attenzione indesiderata di un giornalista.L'infermiera 36enne e altri sei operatori sanitari sono sotto esame per omicidio colposo dopo che i pubblici ministeri hanno emesso un rapporto, affermando che Maradona non ha ricevuto le cure mediche necessarie. I sospettati rischiano da otto a 25 anni di carcere se giudicati colpevoli. Maradona è morto il 25 novembre all'età di 61 anni in seguito a insufficienza cardiaca acuta che ha portato a un edema polmonare.

