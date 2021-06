https://it.sputniknews.com/20210617/morte-di-luana-per-la-perizia-era-stato-manomesso-il-quadro-elettrico-11784366.html

Morte di Luana, per la perizia era stato manomesso il quadro elettrico

Manomettendo la sicurezza dell'orditoio si intendeva ridurre le interruzioni dell'attività, per essere più produttivi ed a scapito della incolumità di chi vi... 17.06.2021, Sputnik Italia

Se quel giorno la fotocellula che avrebbe dovuto far scattare il meccanismo di sicurezza non ha funzionato e Luana è morta risucchiata dall’orditoio, è perché il il quadro elettrico era stato manomesso. Lo riporta la Repubblica.Ieri, intanto, la titolare dell’azienda Luana Coppini – da cui deriva anche il nome dell’impresa tessile – è stata a lungo ascoltata dai giudici che indagano sulla morte della giovane ragazza madre.La titolare ha risposto alle domande degli inquirenti e non si è sottratta. Sempre lei aveva detto che si sarebbe voluta occupare del destino del figlio di Luana rimasto solo all’età di 5 anni, senza una madre uccisa dal lavoro e senza un padre che ha avuto paura di prendersi le sue responsabilità.Ridurre i tempi di interruzioneEvitando che la saracinesca di protezione entrasse in funzione creando intoppi alla produzione, si è messo in secondo piano la sicurezza di chi lavorava all’orditoio. Questa la tesi accusatoria a cui lavora la Procura.Altro aspetto da chiarire resta la mansione di Luana D’Orazio. Lei era stata assunta da non molto tempo, era quindi titolata ad occuparsi del lavoro all’orditoio oppure non avrebbe dovuto stare lì nonostante tutto? Oppure avrebbe dovuto avere al suo fianco un operaio esperto?Punti da chiarire, ma che non porteranno indietro Luana ai suoi cari.

