Morte 18enne Camilla Canepa: investigatori perplessi su prime dimissioni da ospedale

La studentessa 18enne di Sestri Levante è deceduta a seguito delle complicazioni di una trombosi sviluppatasi dopo l'inoculazione della prima dose del siero... 17.06.2021, Sputnik Italia

Una mancata osservanza del protocollo pubblicato dall'Aifa il 26 maggio in caso di piastrinopenia, basso numero di piastrine del sangue, dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid, che prevede il trattamento con immunoglobine e steroidi potrebbe essere stata fatale alla giovane studentessa di Sestri Levante Camilla Canepa, morta per le complicazioni di una trombosi.In precedenza l'autopsia aveva confermato il decesso di Camilla per "emorragia cerebrale".Reazioni avverse con AstraZenecaSin dall'inizio della campagna di vaccinazione, sia in Italia che in Europa e nel resto del mondo, il vaccino prodotto da AstraZeneca è sempre finito al centro della cronaca nera per le reazioni avverse spesso sfociate in decessi in alcuni soggetti, in particolare giovani donne. Al momento in Italia Vaxzevria è stato raccomandato esclusivamente agli over 60, nonostante l'Ema sia intervenuta per ribadire la validità di questo siero anti-Covid per tutte le fasce d'età.

