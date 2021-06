https://it.sputniknews.com/20210617/meghan-e-harry-aggiornano-i-reali-sulla-piccola-lilibet-via-whatsapp-11785151.html

Il duca e la duchessa del Sussex, che hanno avuto la loro secondogenita, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, il 4 giugno, per ora non vogliono condividere la... 17.06.2021, Sputnik Italia

La famiglia reale britannica, a quanto pare, verrebbe tenuta aggiornata sulla vita del principe Harry, in fuga, e dei suoi figli, grazie a un gruppo WhatsApp per i membri della famiglia allargata, ha appreso ET.Lilibet "Lili" Diana è nata presso l'ospedale di Santa Barbara il 4 giugno alle 11:40, ma il mondo ha appreso della sua nascita solo due giorni dopo quando i Sussex hanno annunciato di aver deciso di chiamarla come sua maestà e la defunta madre di Harry, la principessa Diana. “Lilibet” era il soprannome d'infanzia della regina usato da suo marito, il principe Filippo, recentemente scomparso dopo una malattia.Nonostante le fonti secondo cui la regina non sarebbe stata consultata sull'uso del suo soprannome privato da parte dei Sussex, il portavoce della coppia ha risposto affermando che la regina è stata la prima persona che hanno chiamato dopo la nascita di Lili. Se Sua Maestà non avesse approvato il nome, non l'avrebbero mai usato, ha sostenuto il portavoce della coppia.Kate Middleton, la moglie del principe William che secondo quanto riferito è rimasta molto vicina a suo cognato Harry ed è stata descritta come un "intermediario" nella spaccatura familiare, ha anche lei augurato a sua nipote appena nata "tutto il meglio". Harry e Meghan hanno abbandonato i loro incarichi reali l'anno scorso per perseguire una vita finanziariamente indipendente nella loro villa da 11 milioni di sterline in California. Da allora, hanno rilasciato una serie di interviste bomba parlando delle loro vite da reali che hanno rattristato non poco i loro parenti britannici, ha riferito il principe Edoardo.

