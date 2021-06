https://it.sputniknews.com/20210617/land-rover-progetta-il-suv-defender-in-versione-idrogeno-11780638.html

Land Rover progetta il SUV Defender in versione idrogeno

Land Rover progetta il SUV Defender in versione idrogeno

L'iconico Defender della Land Rover attraversa le epoche grazie alle nuove tecnologie, e la prossima generazione potrebbe essere alimentata dall'idrogeno. 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T13:15+0200

2021-06-17T13:15+0200

2021-06-17T13:15+0200

auto elettrica

auto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/10211952_113:0:3754:2048_1920x0_80_0_0_cb28e35bb67e3d411a90dbcac8fd8e6f.jpg

L’iconico Defender di Land Rover potrebbe un giorno essere spinto da un motore elettrico alimentato dall'idrogeno. Il progetto è in fase di sviluppo e riguarderà in particolare il SUV Defender.I finanziamenti giungono quindi attraverso l’Advanced Propulsion Center del governo britannico ed entro la fine del 2021 dovrebbero partire già i primi test.L’obiettivo, non semplice da raggiungere, è progettare un sistema di alimentazione e propulsione del tutto simile nelle prestazioni al motore a combustione interna basato sul consumo di carburante fossile.Il SUV Defender nella versione a idrogeno dovrà dimostrare le stesse prestazioni in termini di autonomia di viaggio, capacità fuoristrada e nel traino.Reimagine, il programma Jaguar Land RoverEntro il 2030, Jaguar Land Rover intende offrire ai suoi clienti sistemi di alimentazione esclusivamente green. Per riuscire nell’intento è necessario testare più soluzione, ed una di queste è il motore elettrico alimentato da celle a combustibile (Fcev) previsto nel programma di investimento ‘Reimagine’.I vantaggi dei veicoli alimentati con celle a combustibile (Fcev) sono caratterizzati dalla rapidità di rifornimento rispetto ai motori elettrici dipendenti dalle batterie ad accumulo, e di perdite minime di autonomia alle basse temperature.Il lato negativo delle celle a combustibile è il peso e l’ingombro, ecco perché su veicoli più grandi come i fuoristrada possono rivelarsi ideali.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

auto elettrica, auto