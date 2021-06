https://it.sputniknews.com/20210617/la-nutrizionista-del-principe-harry-svela-come-rimettersi-in-forma-in-due-settimane-11792665.html

La nutrizionista del Principe Harry svela come rimettersi in forma in due settimane

L'ex modella Gabriela Peacock è una vera guru della nutrizione: durante la sua carriera ha lavorato con celebrità come il Principe Harry, la Principessa... 17.06.2021, Sputnik Italia

salute

La tecnica si chiama 4:3, o quattro terzi: in un'intervista al 'Daily Mail', la Peacock afferma che consiste nel digiuno per tre giorni alterni - in questi giorni, il numero di calorie non dovrebbe superare le 500 se sei una donna e le 600 nel caso degli uomini. Il settimo giorno è il giorno magico, in cui puoi mangiare letteralmente tutto quello che vuoi. Esiste anche un piano di digiuno intermittente più tradizionale, chiamato 16:8, che prevede il digiuno per 16 ore e la limitazione del periodo di alimentazione a otto. La Peacock è convinta che entrambi i metodi siano ugualmente efficaci. La specialista sottolinea inoltre che ciò che le piace di più di questo tipo di dieta è che è solo necessario sapere "cosa si mangia e quando si mangia" per ottenere risultati impressionanti. La dietologa consiglia, prima di intraprendere questa dieta, di valutare i livelli di zucchero nel sangue per evitare stanchezza e cattivo umore. Per mantenere normali livelli di glucosio, la Peacock consiglia di combinare frutta, yogurt, noci, hummus e formaggio. La famosa nutrizionista sottolinea che "è molto importante combinare i carboidrati con le proteine: molte persone mangiano solo i primi e non pensano mai alle seconde", specificando che è importante aggiungere proteine ​​a tutti i pasti, compresi gli spuntini.Una porzione dovrebbe consistere in un quarto di proteine, che possono essere sia animali - come carne, pesce, pollo o uova - sia vegetali - come soia o lenticchie. Le verdure dovrebbero occupare il resto del piatto.

