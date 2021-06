https://it.sputniknews.com/20210617/il-mistero-del-momento-angolare-la-scienza-scopre-la-piu-grande-struttura-rotante-delluniverso-11764214.html

Il mistero del momento angolare: la scienza scopre la più grande struttura rotante dell’Universo

Grazie ai dati ottenuti dall’osservatorio Sloan Digital Sky Survey (SDSS), gli astronomi hanno appena trovato la prova che anche le strutture più grandi... 17.06.2021, Sputnik Italia

Come noto, la Luna ruota intorno alla Terra, la Terra intorno al Sole, il Sole ruota all’interno della Via Lattea, la Via Lattea a sua volta si muove. Verso dove e in quale contesto, non sappiamo. Sappiamo però che anche le galassie intere sono in movimento. È il grande mistero del ‘momento angolare’, cioè delle rotazioni spaziali. Tutto ruota intorno a qualcos’altro.Persino i filamenti cosmici - enormi strutture cilindriche delle dimensioni di centinaia di milioni di anni luce di lunghezza, per milioni di anni luce di larghezza, hanno scoperto gli scienziati grazie all’indagine compiuta con lo Sloan Digital Sky Survey, un’indagine conoscitiva del cosmo effettuata con il telescopio ottico dell’osservatorio del New Mexico.Autostrade di galassieQuesti filamenti costituiscono una vasta rete cosmica, attraverso la quale le galassie e il materiale per la formazione delle stelle vengono incanalati nei nodi dell'ammasso. Ciò significa che intere galassie possono essere trovate lungo il filamento, questo dà l’ordine di grandezza di queste imponenti strutture cosmiche, tra le più grandi note nell’Universo.Ma come hanno fatto gli scienziati a capire che questi filamenti ruotano? Effetto DopplerGli astronomi hanno utilizzato il fenomeno chiamato spostamento Doppler. Tecnicamente l’effetto o spostamento Doppler, dal nome dello scienziato Christian Andreas Doppler che per primo lo osservò nel 1845, è quel fenomeno fisico che consiste nel cambiamento apparente, rispetto al valore originario, della frequenza o della lunghezza d'onda percepita da un osservatore raggiunto da un'onda emessa da una sorgente che si trovi in movimento rispetto all'osservatore stesso.In pratica, osservando la lunghezza d’onda della luce emessa da un corpo celeste, si riesce a capire se rispetto a noi si sta avvicinando oppure allontanando. Se si avvicina la lunghezza d’onda della luce dell’oggetto sembrerà accorciarsi leggermente verso l’estremità blu dello spettro, se l’oggetto si allontana, la lunghezza d’onda si allunga spostandosi verso il rosso.E così, studiando le lunghezze d’onda delle galassie poste lungo il cilindro ma sui differenti lati, si è visto che quelle poste su di un lato tendono tutte verso il blu, e quelle sull’altro lato verso il rosso, quindi l’intero cilindro ruota su di un asse che passa per la sua altezza.Capire quale sia questo meccanismo potrebbe aiutare gli astronomi a capire come viene generato il momento angolare nel cosmo. Attualmente, è un mistero.

