Gli scienziati hanno nominato un fattore che aggrava l'effetto dell'alcol sul fegato

Gli scienziati hanno nominato un fattore che aggrava l'effetto dell'alcol sul fegato

2021-06-17T23:27+0200

2021-06-17T23:27+0200

2021-06-17T23:27+0200

I risultati di questo studio sono pubblicati sull'European Journal of Clinical Nutrition e per certi versi sembrerebbero controintuitivi. È noto che l’obesità sia un fattore di aggravio e rischio in senso lato, ma sembrava logico pensare che a parità di assunzione di quantità di alcol, un organismo più ‘abbondante’ lo avrebbe potuto assorbire meglio.Gli autori hanno riassunto dettagliate informazioni biologiche, comportamentali e mediche da quasi mezzo milione di partecipanti allo studio, di età compresa tra 40 e 69 anni, per un periodo in media di 10,5 anni ciascuno. Questo è il primo studio al mondo su questo argomento su larga scala.I ricercatori hanno scoperto che le persone in sovrappeso o obese che bevevano alcol avevano un rischio maggiore di malattie del fegato rispetto ai partecipanti nella fascia normo-peso che bevevano alcol allo stesso livello.Coloro che consumavano regolarmente alcol al di sopra della norma di 10 bevande standard a settimana, e mai più di 4 al giorno, avevano sei volte più probabilità di sviluppare la steatosi epatica alcolica e sette volte più probabilità di morire a causa della malattia. Questi rischi aumentano di un ulteriore 50 percento nelle persone in sovrappeso o obese.Considerando il fatto che nei Paesi occidentali i due terzi della popolazione adulta ha problemi di sovrappeso e il numero di queste persone aumenta solo ogni anno, le raccomandazioni esistenti sul consumo di alcol devono essere urgentemente riviste al ribasso, ritengono gli autori."Le attuali raccomandazioni per l'alcol si basano su revisioni dei dati disponibili, ma i futuri aggiornamenti devono considerare il sovrappeso come un fattore che aumenta il rischio di malattie del fegato".

2021

