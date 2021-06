https://it.sputniknews.com/20210617/ex-ambasciatrice-usa-cina-potrebbe-prendere-taiwan-se-usa-non-boicottano-olimpiadi-di-pechino-11777271.html

Ex ambasciatrice USA: Cina potrebbe "prendere Taiwan" se USA non boicottano Olimpiadi di Pechino

Ex ambasciatrice USA: Cina potrebbe "prendere Taiwan" se USA non boicottano Olimpiadi di Pechino

Il mese scorso, la presidente della Camera Nancy Pelosi ha chiesto un "boicottaggio diplomatico" delle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, in Cina, per le... 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T08:25+0200

2021-06-17T08:25+0200

2021-06-17T08:25+0200

olimpiadi

relazioni usa-cina

pechino

usa

cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/402/77/4027763_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_1458f329ee7659efc72e2af6a0c854b2.jpg

Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud ed ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, si è recata mercoledì al Campidoglio degli Stati Uniti per incontrare quasi 70 legislatori GOP affiliati al Republican Study Committee (RSC). L'ex ambasciatrice americana all'ONU ha poi dichiarato che l'inazione degli Stati Uniti riguardo alle accuse di violazioni dei diritti umani in Cina renderebbe Washington complice e incoraggerebbe Pechino. "E se non boicottiamo [le Olimpiadi], se non facciamo qualcosa per richiamarli davvero, segnate le mie parole: Taiwan è la prossima", ha detto, in franca opposizione alla politica di Pechino "Una sola Cina". Haley, parlando al gruppo strategico del GOP, si è detta una potenziale candidata repubblicana per le elezioni presidenziali statunitensi del 2024. La 49enne ha detto, tuttavia, che non sarebbe entratat in gara se l'ex presidente americano Donald Trump tenterà una rivincita con Biden nel 2024.Un certo numero di alleati di Trump ha recentemente parlato con l'RSC, tra cui il senatore Tom Cotton e l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, che hanno parlato con il comitato in merito al "Maximum Pressure Act" - la legislazione del GOP che include ulteriori sanzioni su Iran. Haley non è l'unica repubblicana che ha recentemente lanciato un allarme per la riluttanza dell'amministrazione Biden a boicottare pubblicamente le Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino. All'inizio di questa settimana, il senatore Cotton ha inviato una nota al presidente degli Stati Uniti sostenendo che le imminenti Olimpiadi invernali "non si svolgeranno in condizioni normali" se si terranno in Cina.Il senatore Rick Scott ha chiesto all'emittente delle Olimpiadi NBC Universal di fare appello al CIO per il trasferimento dei giochi. Scott ha evidenziato che lo stesso servizio di NBC News "ha dettagliato gli orrori affrontati dagli uiguri nello Xinjiang e il genocidio commesso contro di loro dal governo della Cina comunista".

https://it.sputniknews.com/20210608/pechino-attacca-la-vile-provocazione-politica-dei-senatori-statunitensi-a-taiwan-11650241.html

https://it.sputniknews.com/20210503/tensioni-usa-cina-blinken-la-cina-ha-agito-in-modo-piu-aggressivo-allestero-10493308.html

pechino

usa

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olimpiadi, relazioni usa-cina, pechino, usa, cina