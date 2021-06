https://it.sputniknews.com/20210617/ema-su-vaccinazione-eterologa-strategia-ok-ma-dati-limitati-11786703.html

Ema su vaccinazione eterologa: strategia ok ma dati limitati

Ema su vaccinazione eterologa: strategia ok ma dati limitati

Il parere dell'Ema sul mix di vaccini contro il coronavirus è tiepido, non si sbilanciano più di tanto perché mancano dati sufficienti e quindi lasciano che i... 17.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-17T18:41+0200

2021-06-17T18:41+0200

2021-06-17T18:41+0200

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/10085653_0:212:5184:3128_1920x0_80_0_0_bbc7f693ea1d100d774684c7a155d73c.jpg

Sulla vaccinazione eterologa, cioè sul mix dei vaccini a vettore virale e ad mRna, ci si mette lievemente di traverso l’Autorità europea sui farmaci (Ema), secondo la quale può essere una buona strategia ma i dati clinici disponibili sono limitati.Tuttavia con i vaccini Covid-19 “abbiamo evidenze limitate, anche se alcuni studi preliminari hanno mostrato che la risposta immunitaria sembra essere soddisfacente e non stanno emergendo particolari problemi da un punto di vista di sicurezza. Quindi potrebbe essere una strategia da adottare ma certamente le evidenze sono limitate ed è importante che raccogliamo più informazioni e monitoriamo attentamente” la situazione, afferma l’Ema prudente attraverso le parole di Marco Cavaleri, il responsabile vaccini e prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco, che oggi ha partecipato al periodico briefing con la stampa internazionale.Ema in un ruolo non facileL’Ema si trova in una situazione difficile dato il suo ruolo di autorità e Cavaleri lo confida senza problemi:La posizione Ema su AstraZeneca e JanssenCavaleri dice esplicitamente che “siamo ancora in pandemia” quindi “è importante usare tutte le opzioni disponibili”, compresi i vaccini contro i coronavirus delle case farmaceutiche AstraZeneca e Janssen, i quali ricorda essere “approvati e hanno un rapporto rischio beneficio positivo da 18 anni in su”.Riconosce, però, ai singoli Stati la facoltà di destinare i vaccini alla popolazione che ritengono più opportuno, su questo l’Ema non mette bocca.Nel frattempo l'Unione Europea deve fare i conti anche con la defezione del vaccino tedesco CureVac, del quale la Commissione Ue aveva opzionato alcune centinaia di milioni di dosi che non arriveranno.

https://it.sputniknews.com/20210615/vaccini-bassetti-ormai-astrazeneca-in-italia-e-morto-11757281.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo