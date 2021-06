https://it.sputniknews.com/20210617/ema-casi-rari-di-trombosi-coi-vaccini-anti-covid-di-astrazeneca-e-johnsonjohnson-11788906.html

Ema: casi rari di trombosi coi vaccini anti-Covid di AstraZeneca e Johnson&Johnson

Ema: casi rari di trombosi coi vaccini anti-Covid di AstraZeneca e Johnson&Johnson

Contemporaneamente l'Ema fa sapere di non poter esprimersi sul nesso tra vaccini a mRna e miocarditi in quanto ci sono "pochi dati". 17.06.2021, Sputnik Italia

Georgy Genov, responsabile della Farmacoviglianza dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha preso parte oggi alla periodica e tradizionale conferenza stampa, esprimendosi in particolare sull'incidenza delle reazioni avverse gravi dei vaccini anti-Covid a vettore adenovirale di AstraZeneca e Johnson&Johnson, spesso ripresi dai media. Secondo l'esperto, i casi accertati dalla farmacovigilanza dell'Ema sono molto rari sia per il siero anti-Covid della casa farmaceutica anglo-svedese, sia per quello della multinazionale americana.Ha poi aggiunto che gli organi competenti dell'Ema rivedranno "attentamente questi possibili casi che rimangono rari".Inoltre Noël Wathion, vice direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema, in base ai dati disponibili, non ha potuto confermare il nesso tra i casi di miocardite e la vaccinazione con i preparati a mRna.In precedenza l'Ema si era espressa sul mix vaccinale, mostrando una certa prudenza: per l'ente regolatore europeo, mancano dati per confermare la validità della strategia, tuttavia non ha ragioni per imporre divieti, decidendo di lasciare l'onere della scelta ai singoli Paesi.

