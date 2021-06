https://it.sputniknews.com/20210617/blocco-licenziamenti-sindacati-pronti-a-scendere-in-piazza-ma-orlando-esclude-la-proroga-11785506.html

Blocco licenziamenti, sindacati pronti a scendere in piazza. Ma Orlando esclude la proroga

Blocco licenziamenti, sindacati pronti a scendere in piazza. Ma Orlando esclude la proroga

La maggioranza fatica a trovare una linea comune sul blocco dei licenziamenti che scadrà il prossimo 30 giugno. I sindacati chiedono la proroga fino al 31 ottobre e annunciano una mobilitazione nazionale in tre città italiane.

2021-06-17T19:19+0200

2021-06-17T19:19+0200

2021-06-17T19:19+0200

licenziamenti

sindacati

blocco

governo

economia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/11460756_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_c92200dd05ddee6c101acc9f4ab9cb96.jpg

Sulla proroga del blocco dei licenziamenti continua il pressing dei sindacati sul governo. Ieri il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervistato da La Stampa, ha detto di essere pronto ad utilizzare “tutti gli strumenti” per raggiungere l'obiettivo di estendere la misura in scadenza il prossimo 30 giugno. Nel frattempo proseguono le trattative con le forze politiche di governo. Landini nei giorni scorsi ha discusso la questione con una delegazione di Italia Viva, uno dei partiti di maggioranza, assieme a Forza Italia, favorevoli a sollevare il blocco a fine giugno. "Abbiamo chiesto di sostenere gli emendamenti che abbiamo avanzato per fare sì che ci sia una proroga per tutti”, ha raccontato il leader della Cgil a La Stampa. Alle imprese i sindacati propongono di continuare ad utilizzare la “cassa ordinaria”, mentre bocciano l’idea della proroga selettiva che, spiega Landini, assicura protezione soltanto ai lavoratori di determinati comparti.Parallelamente il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, come si legge su Affari Italiani, ieri ha incontrato il gruppo parlamentare della Lega. Alla fine del faccia a faccia ha parlato di “sensibilità” da parte dei leghisti “rispetto alla prospettiva di perdere decine, centinaia di migliaia di posti di lavoro”.Il ministro leghista dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, come quello del Lavoro Andrea Orlando, del Pd, avevano proposto una proroga selettiva della misura, per proteggere quei settori che ancora stentano a ripartire. "Tutto ciò che può aiutare a integrare e implementare gli strumenti già individuati, - ha sottolineato il ministro - credo sia positivo". I prossimi mesi, ha quindi annunciato, non saranno "rose e fiori". "Sicuramente ci sarà un impatto negativo", ha ammesso, ma, ha aggiunto, "quanti più strumenti avremo per consentire alle imprese e ai lavoratori di gestire questo passaggio tanto meglio sarà".Per il M5S e per Leu, però, questa non può essere una soluzione. “Ora non si può fare, non funziona. Vanno considerate le filiere integrate. Stiamo riaprendo, ma siamo ancora in una fase mista, di ripresa a macchia di leopardo. Eventualmente, meglio in un prossimo futuro, utilizzando il criterio del calo del fatturato”, ha detto l’ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, allo stesso quotidiano online. Draghi, dal canto suo, non chiude a nessuna ipotesi, a patto che ci sia un accordo ampio. Nel frattempo la richiesta dei sindacati (e di parte del M5S) è anche quella di concentrarsi “sulla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive”.

https://it.sputniknews.com/20210605/landini-cgil-il-blocco-dei-licenziamenti-deve-continuare-fino-a-ottobre-11599332.html

https://it.sputniknews.com/20210608/licenziamenti-durigon-si-allo-sblocco-ma-proteggendo-le-filiere-in-crisi-11645659.html

https://it.sputniknews.com/20210603/leuropa-boccia-il-blocco-dei-licenziamenti-in-italia-e-superfluo-11573150.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

licenziamenti, sindacati, blocco, governo, economia, politica