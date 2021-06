https://it.sputniknews.com/20210617/barletta-3-feriti-dopo-il-crollo-di-una-palazzina-11777753.html

Barletta, 3 feriti dopo il crollo di una palazzina

La struttura sarebbe collassata per un'esplosione dovuta a una fuga di gas. 17.06.2021, Sputnik Italia

A Barletta è crollata parte di una palazzina di due piani. Si ipotizza che l'esplosione che ha causato il crollo attorno alle 21 di mercoledì sera sia stata causata da una perdita di gas.3 perone sono rimaste ferite, ma secondo i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'area, non ci sarebbero altre persone coinvolte. Gli stessi vigili hanno pubblicato su Twitter le foto dell'edificio crollato.

