Austria, per cancelliere Kurz pace in Europa possibile solo con la Russia

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha visto con favore l'incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti Vladimir Putin e Joe Biden e ritiene che il... 17.06.2021, Sputnik Italia

Secondo il capo del governo austriaco, la Ue dovrebbe seguire lo stesso percorso nei rapporti con la Russia. "È importante rimanere in dialogo e seguire una linea chiara in caso di disaccordi, ad esempio, nel campo dei diritti umani, di cui dobbiamo anche parlare. L'ho detto oggi al presidente del Consiglio europeo Charles Michel", ha detto il cancelliere austriaco. Ieri a Ginevra si è svolto il primo incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti a distanza di quasi tre anni dall'ultimo vertice tra i leader dei due Paesi ad Helsinki, con Trump alla Casa Bianca e Putin al Cremlino. Come ampiamente pronosticato prima dell'incontro, non c'è stata alcuna svolta significativa nelle relazioni tra Mosca e Washington, in alcune questioni le divergenze sono rimaste, tuttavia entrambi i leader hanno giudicato sostanzialmente positivi e costruttivi i colloqui.Inoltre i presidenti hanno adottato una dichiarazione congiunta in cui si legge che entrambi i Paesi riaffermano la loro adesione al principio secondo cui non possono esserci vincitori in una guerra nucleare, che non dovrebbe essere mai scatenata. Lo stesso principio fu fissato dai leader dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti in un incontro a Ginevra nel 1985.

Notiziario

