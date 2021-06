https://it.sputniknews.com/20210617/arrivati-i-primi-astronauti-sulla-stazione-spaziale-cinese-11780823.html

Arrivati i primi astronauti sulla stazione spaziale cinese

Arrivati i primi astronauti sulla stazione spaziale cinese

La navicella spaziale Shenzhou-12 con tre astronauti a bordo è attraccata con successo al modulo principale Tianhe della stazione orbitale cinese Tiangong. 17.06.2021, Sputnik Italia

Il vettore di lancio cinese Changzheng-2F (Lunga Marcia), con la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-12, è stato lanciato giovedì alle 09:22 ora locale (03:22 ora italiana) dal cosmodromo di Jiuquan nella provincia di Gansu nella Cina nordoccidentale. L'equipaggio della Shenzhou-12, della stessa famiglia di navicelle che il 15 ottobre 2003 portò per la prima volta un astronauta cinese in orbita, comprendeva il membro dell'equipaggio delle missioni Shenzhou-6 e Shenzhou-10, Nie Haisheng, il membro dell'equipaggio della missione Shenzhou-7, Liu Boming, e Tang Hongbo, per il quale il volo attuale è il primo in carriera.Dopo il lancio, la Shenzhou-12 è entrata con successo nell'orbita assegnatale e alle 15:54 (09:54 ora italiana) ha effettuato un rendez-vous autonomo e un rapido attracco alla porta anteriore del modulo Tianhe, formando una struttura comune con il compartimento principale della stazione e il veicolo cargo Tianzhou-2. L'intero processo di attracco ha richiesto 6,5 ore. Questa è già la diciannovesima missione dalla creazione e implementazione del programma di volo spaziale con equipaggio della Repubblica Popolare Cinese, nonché la prima missione con equipaggio nell'ambito della costruzione di una stazione orbitale propria. La Tiangong e la ‘casa’ TianheTiangong 3 è la prima stazione spaziale modulare cinese. La sua completa realizzazione è prevista nell'arco di 11 missioni tra il 2021 e il 2023. La costruzione è iniziata lo scorso 29 aprile con il lancio e posizionamento del Tianhe, il modulo principale che fungerà da ‘casa’ abitativa per gli astronauti.Oltre al modulo principale, sono previsti altri spazi abitativi per un volume totale che, a stazione completata, sarà di circa 110 metri cubi. Il modulo principale è dotato di due stazioni di aggancio per compartimenti sperimentali e tre porti di attracco per astronavi con equipaggio e cargo.In generale, la stazione del peso di circa 66 tonnellate avrà una forma a T, il vano principale sarà situato al centro, con i moduli sperimentali Wentian e Mengtian, del peso di oltre 20 tonnellate ciascuno, ancorati su entrambi i lati. La stazione è progettata per ospitare tre astronauti alla volta ma durante le rotazioni dell’equipaggio potranno esserne presenti fino a sei persone contemporaneamente per un massimo di dieci giorni.

