Vacanze in Sardegna senza registrazione e green pass, la svolta della regione

Da mercoledì 16 giugno non occorre più pre-registrarsi sulla piattaforma della Regione Sardegna per accedere all’isola e non è più obbligatorio presentare un certificato che dimostri l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal coronavirus, o ancora di aver effettuato un test molecolare o antigenico con esito negativo, prima dell’ingresso.La Sardegna si era infatti distinta in Italia per aver chiesto requisiti di ingresso più rigorosi rispetto al resto d’Italia, ma ora si guarda all’estate e all’arrivo dei turisti per le vacanze estive e qualsiasi limite potrebbe scoraggiare i vacanzieri.La Sardegna aveva reintrodotto la pre-registrazione lo scorso 5 marzo attraverso il sito della Regione o l’applicazione mobile Sardegna Sicura.Inoltre va notato che la Sardegna è ritornata in zona bianca già dal 31 maggio, e nel gruppo delle prime. Ciò nonostante il presidente Christian Solinas aveva mantenuto l’obbligo di registrazione e di presentazione del green pass fino al 15 giugno.La campagna vaccinale in SardegnaLa Sardegna resta l’ultima regione italiana per somministrazione di vaccini. Secondo i dati aggiornati al 16 giugno, ore 6.11, il rapporto tra dosi ricevute e somministrate è dell’86,6%, contro la media nazionale del 93,9%.Solo la Calabria è sotto il 90% delle dosi somministrate, rispetto al numero di dosi ricevute.Potrebbe esserci anche questa tra le motivazioni che hanno spinto la Sardegna a proteggersi un po’ di più, lasciando fino a ieri alcune restrizioni previste per la zona arancione e gialla.

