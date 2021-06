https://it.sputniknews.com/20210616/tutto-pronto-ministero-esteri-russo-condivide-foto-della-stanza-in-cui-putin-e-biden-parleranno-11760587.html

Tutto pronto: ministero Esteri russo condivide foto della stanza in cui Putin e Biden parleranno

I leader russo e americano si incontreranno a Ginevra il 16 giugno, e Villa La Grange ospiterà l'incontro. I preparativi sono iniziati diversi giorni prima e... 16.06.2021, Sputnik Italia

Martedì il ministero degli Esteri ha condiviso su Facebook una foto della sala di Villa La Grange dove Vladimir Putin e Joe Biden terranno il loro attesissimo incontro. La foto mostra due sedie, con bandiere russe e americane appena dietro, e scaffali di legno pieni di tomi sullo sfondo. I due presidenti si incontreranno mercoledì alle 13:00 ora locale, secondo il Cremlino, con il programma della Casa Bianca per Biden che dice che l'incontro inizierà alle 13:35 ora locale.Villa La Grange, scelta per ospitare il tete-a-tete, si trova nel parco omonimo, il più grande di Ginevra. Qui, la prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti negli eserciti sul campo fu firmata nel 1846.

