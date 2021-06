https://it.sputniknews.com/20210616/traffico-di-rifiuti-e-frode-fiscale-da-300-milioni-di-euro-a-pordenone-11761686.html

Traffico di rifiuti e frode fiscale da 300 milioni di euro a Pordenone

Smaltivano illecitamente rifiuti, ora in 58 sono finiti nei guai con la legge italiana. Gli indagati hanno anche commesso frodi fiscali milionarie. 16.06.2021, Sputnik Italia

In corso l’operazione “Via della Seta”, diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste, ed eseguita dalla Guardia di Finanza di Pordenone, nell’ambito di un traffico illecito di rifiuti.L’operazione è in corso su tutto il territorio nazionale e vede indagate 58 persone, alcune delle quali sarebbero state arrestate.Tonnellate di rifiuti a TorinoIeri la Guardia di Finanza di Torino ha portato a termine un ulteriore sequestro pari a 300 mila tonnellate di rifiuti a Settimo Torinese. Si è trattato di un doppio sequestro che ha riguardato due vaste aree private adibite allo stoccaggio di rifiuti in stato di abbandono.In uno dei campi posti sotto sequestro, il titolare aveva ottenuto autorizzazione a detenere rifiuti per un peso non superiore alle 40 mila tonnellate, ma i finanzieri hanno scoperto che erano lì stoccate 260 mila tonnellate di rifiuti e su una superficie più vasta di quella dichiarata.In quattro sono stati denunciati.

