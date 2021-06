https://it.sputniknews.com/20210616/team-vaccino-sputnik-v-prevede-registrazione-in-unione-europea-entro-2-mesi-11766026.html

Team vaccino Sputnik V prevede registrazione in Unione europea entro 2 mesi

Team vaccino Sputnik V prevede registrazione in Unione europea entro 2 mesi

Il vaccino russo contro il Covid Sputnik V potrà essere registrato in Unione europea entro due mesi, l'Agenzia europea del farmaco ha presentato una revisione... 16.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-16T14:07+0200

2021-06-16T14:07+0200

2021-06-16T14:07+0200

coronavirus nel mondo

vaccino

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11531962_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_a76eb7b0c8d25558bd93e21edd589bb9.jpg

Nella giornata di oggi Reuters, citando fonti proprie, aveva riportato che l'approvazione del vaccino Sputnik V era stata posticipata a causa di ritardi sull'invio delle documentazioni.Il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF) ha precisato che i tempi di ricezione della registrazione di Sputnik V da Ema "sono diventati oggetto di costante speculazione da parte della stampa, citando fonti anonime di informazioni"."Queste speculazioni non hanno niente a che fare con la realtà e rallentano ulteriormente il processo di registrazione. Il RDIF ed il Centro Gamaleya continuano a lavorare con l'Ema come parte dell'esaminazione del dossier sulla registrazione, che prevede la graduale presentazione dei documenti su richiesta. L'esaminazione continua, non ci sono ritardi", ha affermato il fondo.Il farmaco è ora approvato in 67 paesi con una popolazione totale di oltre 3,4 miliardi di persone. L'efficacia del vaccino è provata del 97,6% sulla base dell'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, che è superiore ai dati pubblicati in precedenza dalla rivista medica The Lancet (91,6%), secondo il Russian Direct Investment Fund (RDIF) e NICEM Gamaleya.

https://it.sputniknews.com/20210604/lema-non-ha-obiezioni-su-metodi-di-produzione-o-studi-clinici-dello-sputnik---rdif-11586750.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, vaccino, mondo